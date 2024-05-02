رسمياً.. كيا سيراتو تتراجع 200 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT الوكيل الحصري لكيا بمصر عن أحدث قائمة سعرية لسيارات كيا في شهر مايو. وشهدت القائمة انخفاضاً في أسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بداية من اليوم.

ويصل مقدار الانخفاض على السيارة كيا جراند سيراتو 2024 وفقاً للقائمة الصادرة عن وكيل كيا إلى 200 ألف جنيه.

أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024

وتقدم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 بـ 3 فئات من التجهيزات، وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين الأسعار القديمة والجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 ومقدار الانخفاض لكل فئة.

الفئة السعر القديم الانخفاض السعر الجديد بعد الخصم الاولى 1.449.900 جنيه 200 ألف جنيه 1.249.900 جنيه الثانية 1.549.900 جنيه 170 ألف جنيه 1.379.900 جنيه الثالثة 1.649.900 جنيه 200 ألف جنيه 1.449.900 جنيه

وتحتوي السيارة جراند سيراتو على تصميم جديد للمصابيح الامامية و الخلفية LED،كما تحتوي الشبكة الامامية علي تصميم يبرز اناقة واجهة السيارة، ويشكّل جزءاً من تصميمها الخارجي الرياضي، أما في الخلف فتزيد الخطوط الأفقية البارزة من جرأة مظهر السيارة، وتُبرز تصميمها الخارجي الانسيابي.

ويحظى السائق بأقصى درجات الراحة والتطور التكنولوجي، مع شاشة عالية الدقة بمقاس 8 بوصة، وشاشة TFT LCD بمقاس 3.5 بوصة في لوحة العدادات، لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة، كما تتميز السيارة باتصالات جديدة ومحسّنة، وتؤمّن نظاما الاتصال المتعدد بالبلوتوث تجربة مريحة ، كما تحتوي على ميزتي التشغيل عن بعد وصندوق الأمتعة الذكي، واللتين توفران حلولاً متطورة تضمن راحة الركاب.

وفيما يتعلق بالخصائص الميكانيكية، تحتوى السيارة على محرك 1600 سي سي وتبلغ القوة القصوى للمحرك 130 HP @ 6,300 rpm ، ومعدل استهلاك الوقود 6.9 L/100 k.m، و قوة عزم.155 Nm /4,850 rpm وضمن معايير السلامة والأمان، تتمتع السيارة بمانع إدارة المحرك، ونظام الفرملة المانعة للانزلاق (ABS)، وتوزيع الكتروني لقوة المكابح (EBD)، بالإضافة الى عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي، ونظام Electronic Stability Program.

وعن التجهيزات الخارجية، لسيارة كيا جراند سيراتو، بها جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفتحة سقف كهرباء، ومصابيح امامية وخلفية LED، وتصميم جديد للمصد الخلفي والأمامي. فضلا عن مجموعة من التجهيزات الداخلية، والتى من اهمها، مخرج USB + AUX، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة، تكيف هواء اوتوماتيك ، ومفتاح ذكي + زر إدارة / إيقاف المحرك.

تقوم جراند سيراتو بعزل قدر كبير من الضجيج والاهتزازات، كما تؤمّن شاشة جراند سيراتو العريضة رؤية واضحة بفضل واجهتها الرقمية سهلة الاستخدام، الكفيلة بدعم السائق بشتى الطرق خلال رحلاته. وتدعم شاشة جراند سيراتو استخدام Apple Car Play وAndroid Auto، مما يضمن رافهية و راحة القيادة للسائق.