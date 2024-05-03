إطلاق السيارة مازيراتي جران توريزمو الجديدة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة "إم تي أي"، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات مازيراتي Maserati في مصر، النسخة الجديدة من إحدى أبرز أيقونات مازيراتي؛ سيارة مازيراتي جران توريزمو Maserati GranTurismo الجديدة كلياً،والتي تسطر فصلاً جديداً في رحلة طويلة من الإبداع بدأت قبل 75 عاماً مع سيارة Maserati A6 1500.

تجمع سيارة الكوبيه جران توريزمو بين الأداء العالي للسيارة الرياضية المريحة للقيادة عبر مسافات طويلةمع محرك احتراق داخلي قوي، لترسي معياراً جديداً في صناعة السياراتيجسد مفهوم مازيراتي"الآخرون يسافرون فقط".

وفي هذه المناسبة، قال حمدي الشنتوري، المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "يشكل طرح النسخة الأحدث منسيارة جران توريزمو الأيقونية عودة مظفّرة لمازيراتي يلتقي فيها الإرث مع الابتكار، وتجسيداًلالتزامنا المستمر بالأداء والفخامة. إنها بالتأكيدليست مجرد سيارة بل هي أيضاً أسلوبحياة، وقد صُممتلتخطي التوقعات وإرساء معايير جديدة في عالم السيارات".

وقال عبد القادر طلعت، المدير العام لشركه مازيراتي في مصر"لقد سعت مازيراتي دائماً لتقديم الإثارة بطرق غير عادية ولطالماكان تراثنا الإيطاليتقنياً وهندسياً في صناعة السيارات معياراًقياسياًمنذ تأسيسها عام 1914، وهذه الليلة ليست استثناءً".

الظهور الأول

يعود تاريخ اسم جران توريزمو إلى 75 سنة مضت،حيث ظهر أول نموذج أولي لسيارة A6 1500 جران توريزمو في عام 1947 في معرض جنيف الدولي للسيارات.

واليوم، تعيد جران توريزمو 2024 إحياء تصميم السيارة السياحية الإيطالية في مصر، حيث جران توريزمو مزودة بمحرك نيتونوNettuno من مازيراتي بطرازين، طراز موديناModena بقوة 490 حصاناً وطراز تروفيوTrofeo بقوة 550 حصاناً.

وستتوفر السيارة بإصداريها مودينا وتروفيو في صالات "إم تي أي" خلال عام 2024، في مصر. وستتوفرلاحقاً النسخة الكهربائية من السيارة تحت اسم جران توريزمو فولجوريGranTurismoFolgore.

وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، وليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من مازيراتي، وسيارة جريكاليه الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، التي تمثل "التجربة اليومية الاستثنائية"؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز.

ويتوفر طرازا جيبلي وليڤانتيوجريكاليهحالياً بنسخة هايبرد بمحركات هجينة من 4 أسطوانات. وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي، والتي اكتملت مع إضافة سيارةجريكاليه فولجور، أول سيارة متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل من مازيراتي.

وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الرياضية الخارقة وMC20 Cielo spyder، والتي تعمل بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن سياراتمازيراتي القياسية. وتتوفر سيارة GranTurismo الجديدة بمحرك بنزين قوي مكون من 6 أسطوانات مستوحى من محرك Nettuno، وبنسخة كهربائية بالكامل أيضاً؛ GranTurismoFolgore، وهي أول سيارة تتبنى هذا الحل في تاريخ العلامة التجارية.

وبحلول عام 2025، ستتوفر جميع طرازات مازيراتي بنسخة كهربائية أيضاً، وبحلول العام 2030 ستعمل كامل مجموعة مازيراتي بالكهرباء فقط.