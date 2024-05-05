تقرير رسمي يكشف استمرار تراجع مبيعات السيارات في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت مبيعات السيارات في مصر تراجعها المستمر، حيث كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي.

تراجع مبيعات السيارات في مصر

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فإن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات) بتراجعت نسبة 36.8% لتسجل 4 آلاف و192 وحدة خلال مارس الماضى، مقابل 6 آلاف و630 وحدة فى الشهر ذاته من عام 2023.

تراجع مبيعات سيارات الركوب الملاكي

وأفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، بأن مبيعات سيارات الركوب الملاكي تراجعت بنسبة 40.7% لتصل إلى 2750 مركبة خلال الشهر نفسة، مقابل 4 آلاف و638 وحدة.

تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر

وأكد مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية هبطت بنسبة 18% لتسجل 522 مركبة، مقارنة بنحو 637 وحدة.

تراجع مبيعات الشاحنات في مصر

وأظهر تقرير “أميك”، أن مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها تراجعت بنسبة 32% لتصل إلى 920 وحدة، مقابل 1355 مركبة.

ركود سوق السيارات في مصر

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر تشهد حالة غير مسبوقة من الركود في ظل إحجام العملاء عن الشراء تخوفاً من التراجع المستمر في الأسعار.

انخفاض أسعار السيارات في مصر

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت انخفاضات متتالية خلال الأسابيع الماضية عقب تحرير سعر الصرف وانهيار الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، كذلك فإن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير كبير في انتعاش خزانة الدولة بمليارات الدولارات ما أدى إلى هبوط سعر العملة الصعبة أيضاً.

نهاية الأوفر برايس في سوق السيارات

كذلك فإن ظاهرة الأوفر برايس على اسعار السيارات تكاد تكون اختفت تماماً من سوق السيارات بعدما وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى معدلات غير مسبوقة.

ما معنى الأوفر برايس

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية يفرضها الموزعين والتجار على الطرازات التي تشهد نقصاً في السوق مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بالوكلاء.