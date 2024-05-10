ماذا يحدث داخل «رينو مصر»؟.. تفاصيل اجتماعات «جاد» السرية لتحديث شبكة الموزعين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات سرية مكثفة داخل أروقة الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو في مصر، لإعادة ترتيب أوراق العلامة الفرنسية في السوق المحلية، وإجراء تغييرات جذرية في شبكة الموزعين المعتمدين لـ«رينو».

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر مقربة من إدارة الشركة، أن الخطة السرية التي تقوم بها «رينو مصر» حالياً، يعكف على تنفيذها رامي جاد، مدير عام رينو مصر والأردن، إذ يقوم حالياً بإضافة موزعين جدد، وحذف آخرين.

رامي جاد، مدير عام رينو مصر والأردن

وبحسب المصادر فإن «جاد»، وإدارة «رينو مصر» قد استقروا خلال الأيام القليلة الماضية على تعيين شركة أباظة أوتو، موزعاً معتمداً لـ"رينو» في القاهرة والغردقة.

كذلك علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، اقتربت بقوة من انضمام مجموعة البرجسي، لشبكة الموزعين المعتمدين.

ووفقاً للمصادر فإن «جاد» رجل رينو في مصر والأردن، حالياً بصدد الموافقة النهائية على انضمام موزعين جديدين لقائمة موزعيها، الأول بمنطقة المعادي، ويعد من أعرق الشركات في عالم السيارات الأوروبية، والثاني بمحافظة الشرقية، وهو من كبار الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية، وفضلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عدم ذكر أسماء الموزعين الجديدين حفاظاً على سرية التفاوض، على أن نقوم بنشر كافة التفاصيل عقب علمنا بانتهاء المفاوضات بين الجانبين وإتمام الاتفاق.

السيارة رينو تاليانت أحدث سيارات رينو الفرنسية في مصر

مفاجأة كبرى

وفي إطار خطة «جاد» السرية، تخطط أيضاً الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، للكشف عن مفاجأة كبرى في سوق السيارات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفادت المصادر بأن رامي جاد، قد قرر بالتنسيق مع إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، في شهر أكتوبر الماضي، تقليل المعروض من السيارات والتخارج من السوق بشكل جزئي، والبُعد عن صراع التسعير، لحين انتهاء أزمة الدولار، حفاظاً على أموال العملاء واستثمارات الشركة، ثم العودة تدريجياً إلى السوق مع استقرار سعر الصرف، وهو ما تحقق بالفعل، ورغم عدم إعلان وكيل رينو، عن زيادات متتالية كباقي التوكيلات خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه قرر تخفيض أسعار رينو الأسبوع الماضي، بنحو 300 ألف جنيه.