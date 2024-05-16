130 ألف جنيه انخفاضاً في أسعار سيارات GAC

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة جميل موتورز، وكيل سيارات GAC، شبكة موزعيها المعتمدين بالأسعار الرسمية الجديدة لطرازات العلامة الصينية الفاخرة. وشملت القائمة أسعار سيارات GAC المتوافرة في السوق المصرية 4 طرازات هي: "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4".

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة جميل موتورز، وكيل سياراتGAC، تراجعاً في أسعار سيارات GAC بجميع فئاتها بدايةً من اليوم.

ويصل مقدار التخفيض على أسعار سيارات GAC إلى نحو 130 ألف جنيه وفقاً للقائمة الصادرة عن شركة جميل موتورز، وكيل سياراتGAC.

كانت شركة جميل موتورز، إحدى شركات عبداللطيف جميل، قد أطلقت علامة GAC الفاخرة لأول مرة في السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات GAC في مصر "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4" الصادرة عن شركة جميل موتورز، وكيل سياراتGAC.

أسعار سيارات GAC في مصر "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4"

أسعار سيارات جي ايه سي

وتعد السيارة إمباو هي أرخص سيارات GAC في مصر، وتقدم بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 168 حصان وأقصى عزم دوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض WDCT ذي 7 سرعات.

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية فتأتي بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,730 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

تقدم السيارة GAC إمباو الفاخرة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مثبت سرعة

• مساعد فرامل هيدروليك HBA

• فرامل يد كهربائية EPB

• نظام للصعود والثبات على المرتفعات HHC

• حساسات ركن خلفية

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer



وتأتي الفئات الأعلى من السيارة GAC إمباو بتجهيزات إضافية أبرزها كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفي، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء في الحارة المرورية.

وتخطط شركة جميل موتورز، وكيل سياراتGAC، لتقديم مجموعة من السيارات الكهربائية لعلامة GAC خلال الفترة القادمة.