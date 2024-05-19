«بعد غياب أكثر من عام».. الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات أودي موديل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيفEATC، وكيل علامة أودي وفولكس فاجن، عن الأسعار الجديدة لسيارات العلامة الألمانية موديل 2024 المطروحة في السوق المصرية.

وتعد القائمة السعرية لسيارات أودي موديل 2024، الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيفEATC، هي أول قائمة معلنة بعد أكثر من عام.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة لسيارات أودي موديل 2024 الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيفEATC.

أسعار سيارات أودي موديل 2024 في مصر

أسعار سيارات أودي موديل 2024

أودي Q2 الأقل سعراً



بحسب القائمة الجديدة الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC، فإن السيارة أودي Q2 الكروس أوفر موديل 2024 أرخص سيارة جديدة تقدمها علامة أودي بالسوق المصري، وكشفت القائمة عن اختفاء الفئة الأولى من السيارة بينما جاءت الفئة الثانية سعرها 2 مليون 75 ألف جنيه.

مواصفات السيارة أودي Q2 موديل 2024

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواصفات السيارة أودي Q2 موديل 2024 وفقاً للكتيب الخاص بالسيارة الصادر عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيفEATC.

تقدم السيارة أودي Q2 موديل 2024 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان في السيارة أودي Q2 موديل 2024 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

تأتى السيارة مقصورة أودي Q2 موديل 2024 مزودة بشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت مقصورة السيارة أودي Q2 موديل 2024 بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، ومثبت للسرعة.