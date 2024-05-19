«بزيادة سعرية جديدة».. وكيل هيونداي يطرح أكسنت RB موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداي. وشهدت القائمة طرح موديل 2025 من السيارة هيونداي أكسنت RB المجمعة محلياً بزيادة سعرية مقارنة بعام 2024.

زيادة أسعار هيونداي أكسنت RB

وتراوحت الزيادةعلى هيونداي أكسنت RB موديل 2025 مابين 15 إلى 16 ألف جنيه.

وتتوافر هيونداي أكسنت Rb موديل 2025 في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات هيونداي أكسنت Rb موديل 2025 من واقع القائمة السعرية الخاصة بوكيل هيونداي في مصر.

أسعار هيونداي أكسنت Rb الرسمية موديل 2025

الفئة سعر موديل 2024 سعر موديل 2025 مقدار الزيادة الأولى 689 ألف جنيه 705 آلاف جنيهاً 16 ألف الثانية 720 ألف جنيه 735 ألف جنيه 15 ألف الثالثة 755 ألف جنيه 770 ألف جنيه 15 ألف الرابعة 775 ألف جنيه 790 ألف جنيه 15ألف الخامسة 810 آلاف جنيه 825 ألف جنيه 15 ألف

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، وتحتوى الفئة الأولى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

هيونداي FL Elantra AD موديل 2025

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو قد طرحت مؤخراً السيارة هيونداي FL Elantra AD موديل 2025 المجمعة محلياً.

جدير بالذكر أن السيارة هيونداي FL Elantra AD موديل 2025 يتم تجميعها بمصنع بريما في منطقة أبو رواش، وهو المصنع المختص بتجميع السيارات الملاكي