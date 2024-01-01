شكرا لقرائتكم خبر عن يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.. 4 معلومات عن مشروع إنتاج الأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطبق مشروع مصنع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئي في جميع مراحله بداية من الانشاء حتي التشغيل بما يجعله صديقا للبيئة إضافة إلي كونه في الأساس حلا لمشكلة التخلص الغير سليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بموقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لإستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الانتاج التجريبي .

1-المشروع المقام بمدينة ادكو بالبحيرة بتكلفة حوالي 350 ملايين يورو أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

2- سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

3- يعمل كذلك علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة .

4- ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع اخشاب MDF.