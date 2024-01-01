شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من لمبات أعياد الميلاد تتراجع إلى مليونى و430 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفالات العام الجديد، تبدأ مظاهر الاحتفال في العودة إلى الصورة مرة أخرى، وخاصة أشجار عيد الميلاد وما ترتبط به من مظاهر يتم استيراداها من الخارج قبل اشهر من نهاية العام، ومن بداية العام الجديد تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع واردات مصر من الواردات المتعلقة بظاهر الاحتفال بالعام الجديد.

وأظهرت البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن إجمالي الواردات المصرية من حبال الإنارة بأنواعها المختلفة المستخدمة في أشجار عيد الميلاد بلغت نحو مليوني 430 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2023، بينما بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليوني 578 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2022، بتراجع بلغ 148 ألف دولار.

وتوزعت الواردات خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023، بين حبال الإنارة من النوع المستعمل لأعياد الميلاد مصممة للعمل حصريا بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء، بقيمة بلغت مليون و895 ألف، يليها حبال الإنارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد خلاف ما ذكر أعلاه 534 ألف و572 دولار.

وفى نفس الفترة من العام الماضى 2022، توزعت الواردات بين حبال الإنارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد، مصممة للعمل حصريا بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء 282.703 ألف دولار، وحبال الانارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد، خلاف ما ذكر أعلاه 47 ألف و200 دولار، وحبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد 2 مليون و248 ألف و156 دولار .