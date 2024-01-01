شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البورصة المصرية تغلق تعاملات 2023 بمكاسب جماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب جماعية في ختام تعاملات عام 2023، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.719 تريليون جنيه مقابل 961 مليار جنيه نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 758 مليار جنيه بما نسبته 79%.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملات العام على ارتفاع بنسبة 70.5%، ليبلغ مستوى 24894.26 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 95.34% مسجلًا 5473.42 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 90.09% لينهي تعاملات العام عند مستوى 7880.35 نقطة.