شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليار دولار استثمارات..أهم المعلومات عن مشروع مجمع السولار بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في اطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

1-ماتم انجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع.

2- كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات .

3- ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من اجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات .

4- يعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٩ر٢ مليار دولار علي توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5 ، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين ، والبوتاجاز ، والكبريت كمنتجات ثانوية ، وغيرها من المنتجات .