شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعميم الدفع الإلكتروني.. اعرف مشروعات التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

‎• إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العام للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية.

‎• بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية و المتاحف بالمحافظات المختلفة على عدة مراحل.

‎• الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشأة فندقية في محافظات كل من البحر الأحم،ر والأقص،ر وأسوان، والإسكندرية، ومدن دهب وطابا ونويبع، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة رفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت في المنشآت الفندقية.

‎• الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية ل 23 مخزن من مخازن الاثار لاستكمال ادخال بيانات القطع الاثرية بقاعدة البيانات المركزية.

‎• تطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي بمتحف المركبات الملكية ومتحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، وشارع المعز وعدة مناطق بالقاهرة التاريخي.

‎• تعميم الدفع الإلكتروني وتوقف الدفع نقداً بعدد (19) موقع أثري و(7) متاحف.

‎• الانتهاء من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

‎• الانتهاء من تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعبد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو لزيادة طاقة أجهزة إصدار التذاكر.

‎• وصول عدد التذاكر التي يمكن إصدارها من خلال الموقع الرسمي للوزارة إلى 73 تذكرة.

‎• استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية.

‎• استكمال المرحلة الثانية من منظومة قاعدة بيانات العاملين بقطاع السياحة على الموقع الرسمي للوزارة.

‎• إطلاق استبيان رضاء السائحين الالكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.

‎• استكمال التجهيزات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المستندات وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.

‎• استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

‎• استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير