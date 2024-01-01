“التضخم” يرفع أسعار “الأدوية الأمريكية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تخطط شركات الأدوية الأمريكية بما في ذلك فايزر وسانوفي، لرفع الأسعار في الولايات المتحدة على أكثر من 500 دواء في أوائل يناير المقبل.

وأظهرت البيانات، أنه باستثناء الجرعات والتركيبات الدوائية، سيتم رفع أسعار أكثر من 140 علامة تجارية إضافية خلال عام 2024.

وتأتي هذه الزيادات في الأسعار تزامناً مع إعلان إدارة الرئيس جو بايدن، تخفيض أسعار 10 أدوية عالية التكلفة في سبتمبر، وللاستمرار في مواجهة ارتفاع التضخم وتكاليف التصنيع.

وبموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره “بايدن”، يمكن لبرنامج الرعاية الصحية التابع للحكومة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية بدءًا من عام 2026.