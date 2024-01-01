شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التعافي الاقتصادي في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتعزيز الزخم الاقتصادي وتوفير فرص العمل، معترفًا بأن بعض الشركات والمواطنين مروا بعام صعب في 2023، وذلك في اعتراف نادر بأن البلاد تواجه صعوبات.

وبينما أشاد بإنجازات الصين في رسالته بمناسبة العام الجديد، أشار الرئيس الصيني إلى أن "بعض الشركات واجهت وقتًا صعبًا"، وأن "بعض المواطنين واجهوا صعوبة في العثور على فرص عمل وتلبية الاحتياجات الأساسية" في العام الماضي.

تعزيز التعافي الاقتصادي

وقال شي في الخطاب الذي بثه التليفزيون الصيني: "سوف ندعم ونعزز زخم التعافي الاقتصادي، ونعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة المدى".

وأضاف أن هدف الحكومة يكمن في "تحقيق حياة أفضل للمواطنين، يجب رعاية أطفالنا بصورة طيبة ومنحهم تعليمًا جيدًا، ويجب أن يحصل شبابنا على الفرص لمتابعة حياتهم المهنية وتحقيق النجاح، كما يتعين أن يحظى كبار السن بالوصول إلى الخدمات الطبية ورعاية المسنين".

مبدأ الصين واحدة

وفي خطابه، كرر شي قوله إن الصين سوف "تتوحد مجددًا بالتأكيد" في إشارة إلى تايوان، التي انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 في نهاية الحرب الأهلية، إلا أن بكين لا تزال تعدها جزءًا من أراضيها.

وقال شي إنه "يتعين على كل الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يربطهم احساس مشترك بالهدف، ويشتركون في مجد تجديد شباب الأمة الصينية".