شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تقدم كبير في مصادر الطاقة المتجددة بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع شبكة نقل الكهرباء في شمال غربي الصين، أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة استحوذت على أكثر من 50% من إجمالي الإنتاج الجديد للكهرباء في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن محطة يشين للطاقة الشمسية انضمت إلى شبكة نقل الكهرباء للبلاد بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف كيلووات، ليصل إجمالي كميات الإنتاج الجديد للطاقة المتجددة التي أضيفت إلى الشبكة في شمال غرب الصين إلى 210 ملايين كيلووات.

وهو ما يجعل الطاقة الجديدة المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في المنطقة.

400 مليار كيلووات/ساعة

وتنتج منطقة شمال غربي الصين حاليًا نحو 400 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء الخضراء، تُستخدم في المناطق المحلية، إلى جانب شرق وشمال الصين بحسب ما شياو ويي الذي يعمل في فرع الشبكة القومية لنقل الكهرباء في شمال غربي الصين.