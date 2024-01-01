شكرا لقرائتكم خبر عن أثرياء العالم يكسرون التوقعات بقفزات ضخمة في ثرواتهم خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالرغم من أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثيرون في العالم بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن لم يكن كذلك بالنسبة لأثرياء العالم من أصحاب المليارات في قطاع التكنولوجيا من الأمريكيين والأثرياء الروس وغيرهم من جنسيات على حد سواء. وتصدر المليارديرين الأمريكيان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج قائمة الرابحين من أصحاب المليارات نزولا إلى مستثمرين أقل كانوا أيضا من الرابحين نسبيا مثل البريطاني جيمس دايسون وجيم راتكليف الذي يعد أحدث مساهم في نادي مانشستر يونايتد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

أثرياء العالم في 2023

أظهرت الأرقام أن أغنى أثرياء العالم أصبحوا أكثر ثراء في عام 2023. ويسري الأمر حتى بالنسبة لبعض الأثرياء الروس الذين تمكنوا من الاستمرار في تنمية ثرواتهم على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم في ولايات قضائية متعددة ردا على استمرار تدخل الكرملين العسكري في أوكرانيا.

من بين أغنى 50 شخصًا في العالم خسر 12 شخصًا أموالهم في عام 2023 بينما نمت ثروات الباقين. ومن بين أعلى 500 شخص من حيث الثراء في العالم أصبح 77% منهم أكثر ثراءً وبعضهم بمبالغ لا يمكن تصورها.

ثروة ماسك

ويتصدر ماسك القائمة بثروة صافية تقدر بـ 235 مليار دولار وفقًا للبيانات التي تتبع ثروات أكبر 500 ملياردير في العالم والتي جمعتها شبكة بلومبيرج الأمريكية.

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن حصته في شركة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر" انخفضت بأكثر من النصف بعد أن دفع 44 مليار دولار مقابلها في عام 2022 إلا أن شركة "تسلا" كانت المنقذ لأعماله.

وتضاعفت أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا بأكثر من الضعف عام 2023 مما منحها قيمة سوقية افتراضية تبلغ حوالي 816 مليار دولار ما ساعد ماسك أكبر مساهم في تسلا على زيادة ثروته الإجمالية بنحو 98 مليار دولار وهذه الزيادة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأنجولا.

ثروة مارك زوكربيرج

وكان أحد أكبر الفائزين في هذه القائمة منافسه مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك حيث قفزت ثروتم بنسبة 184%من 45 مليار دولار إلى 128 مليار دولار مع ارتفاع قيمة الشركة الأم للشبكة الاجتماعية " ميتا" بنسبة 172% خلال العام 2023.

وبعد عام 2022 الرهيب الذي انهارت فيه قيمة ميتا بعد مخاوف المساهمين من إنفاقها الكثير على حملة ما يسمى ميتافيرس وتجاهل المنصات الرئيسية واتساب وإنستجرام وفيسبوك، استعاد سهم الشركة جميع خسائره تقريبًا.

وفي هذا السياق، زادت ثروة براجوجو بانجيستو بزيادة بنحو سبعة أضعاف وذلك بفضل رهان كبير على الطاقة الحرارية الأرضية مما دفعه إلى قائمة أفضل 50 مليارديرًا عالميًا بثروة تبلغ 31.5 مليار دولار.

بعض الخاسرين

على النقيض، شهد الملياردير الهندي صاحب الترتيب العالمي ال15 جوتام أداني انخفاضا في ثروته بمقدار 36 مليار دولار لتصل إلى 84.3 مليار دولار.

انهارت قيمة شركات عائلة أداني بعد أن اتهم أحد المستثمرين جوتام "بأكبر عملية احتيال في تاريخ الشركة" . ونفت مجموعة أداني هذه المزاعم.

سيطرة أمريكية

وبينما سيطر على قائمة المليارديرات أصحاب ثروات من الجنسية الأمريكية، كان من بين أغنى 10 أثرياء في العالم الفرنسي برنارد أرنو بثروة قدرها 179 مليار دولار والذي نمت ثروته بمقدار 17.2 مليار دولار.

ثرية فرنسية

وقدمت فرنسا أيضًا المرأة الأعلى مرتبة في القائمة وهي سيدة الأعمال ووريثة إمبراطورية "لوريال" لأغراض الزينة والجمال "فرانسواز بيتنكور مايرز" التي تأتي في المركز الثاني عشر بعد زيادة قدرها 316 مليون دولار في ثروتها بما أوصل صافي ثروتها إلى 99.1 مليار دولار.

أثرياء روس

ومن بين الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات والذين زادت ثرواتهم قطب النيكل فلاديمير بوتانين الذي ارتفعت ثروته بنحو ملياري دولار إلى 30.6 مليار دولار.

أثرياء بريطانيا

وقدمت بريطانيا 17 من أكبر 500 ملياردير في القاىمة مقارنة بـ 189 من الولايات المتحدة و52 من الصين.

تريليون ونصف دولار

ختاما، قفز صافي قيمة الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص نحو 1.5 تريليون دولار هذا العام لتتعافى بشكل كامل من خسائر قدرها 1.4 تريليون دولار في 2022.

وقفزت ثروة أغنى 10 أثرياء في العالم بحوالي 465 مليار دولار خلال عام 2023.