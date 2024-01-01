شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يوليو 2023م إلى ديسمبر 2023م)، بقيمة 32.640 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2024/01/11م. (نهاية يوم التداول، الثلاثاء بتاريخ 2024/01/09م)

وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102,002,100، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.32 ريال.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.19%، فيما ستكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30.

ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.