شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات «صندوق البلاد للصكوك السيادية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر ديسمبر 2023م بقيمة 90.688 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 21 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 03 يناير 2024م.

وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,900,000، بينما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.008 ريال.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.10%، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-06-15 الموافق 2023-12-28.