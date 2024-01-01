شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار ريال قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، ان قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات، بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 11.136 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات انخفضت بنسبة 5.8%، على أساس سنوي في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 11.823 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 11.9%، مقارنة بـ 12.637 مليار ريال في أكتوبر الماضي.

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وبحسب النشرة فإن متوسط قيمة الشيك للأفراد والشركات بلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو 142.928 ألف ريال، فيما بلغ عدد الشيكات نحو 78 ألف شيك.

شيكات المقاصة بين المصارف

وفقا للنشرة فإن قيمة شيكات المقاصة بين المصارف بلغت في شهر نوفمبر الماضي، نحو 14.363 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 20.4%، مقارنة بـ 11.928 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن متوسط قيمة شيكات المقاصة بين المصارف بلغ 700.432 ألف ريال في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 520.800 ريال في الشهر ذاته من 2022، و674.073 ألف ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وبلغ عدد شيكات المقاصة بين المصارف في شهر نوفمبر الماضي نحو 21 ألف شيك، مستقرا على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 8.7% على أساس شهري.