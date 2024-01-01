الاقتصاد

صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر على رأسها "الموارد الأساسية"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7.4%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 7.1%، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.4%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 5.4%، 5.2%، 5%، على التوالي.

 

وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.3%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 43 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements