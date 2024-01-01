شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.64% خلال جلسات شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 43 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.478 تريليون جنيه إلى 1.515 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 909.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 30.1 مليار ورقة منفذة على 2.671 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.44%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 48.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 970.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 25.4 مليار جنيه، بحجم تداول 15.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 73.7 مليار جنيه بحجم تداول 20.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.1 مليون عملية.