شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليار ريال.. واردات القطاع الخاص من المصارف التجارية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 13.970 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1.4% على أساس سنوي، و13.4% على أساس شهري.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، أن السيارات جاءت في صدارة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، بقيمة 3.123 مليار ريال، في شهر نوفمبر الماضي، منخفضة بنسبة 13.6% على أساس سنوي، ومتراجعة بنسبة 30.1% على أساس شهري.

واردات مواد البناء

جاء في المرتبة الثانية قطاع مواد البناء، في واردات القطاع الخاص، بقيمة 1.547 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.9%، على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة 5.6% على أساس شهري، وجاء قطاع المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون ريال، متراجعة بنسبة 48.9% على أساس سنوي، و30.3% على أساس شهري.

وبحسب النشرة توزعت واردات المواد الغذائية على الحبوب التي سجلت 172 مليون ريال، والمواشي واللحوم بقيمة 61 مليون ريال، والسكر والشاي والبن، بقيمة 35 مليون ريال، والفواكه والخضروات بـ 31 مليون ريال، إضافة إلى مواد غذائية أخرى بقيمة 556 مليون ريال.

وسجلت واردات قطاع الآلات نحو 545 مليون ريال في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 31.9% على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة 27.7% على أساس شهري.

وبلغت واردات القطاع الخاص من الأجهزة في شهر نوفمبر الماضي نحو 301 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 34.4%، على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة 23.8% على أساس شهري.

وسجلت قيمة واردات القطاع الخاص من المنسوجات والملبوسات في شهر نوفمبر الماضي نحو 42 مليون ريال، منخفضة بنسبة 34.4% على أساس سنوي، فيما تراجعت بنسبة 16% على أساس شهري.