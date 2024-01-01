قطاع التأمين بالمملكة يحقق نمواً بنسبة 14.6% خلال الربع الثالث من عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت هيئة التأمين تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من عام 2023م، حيث يبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة، إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.

وبحسب التقرير فقد شهد قطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2023م نمواً بقرابة 14.6 % ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7 % خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6 % للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة ب 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.

وأتاحت هيئة التأمين للمهتمين إمكانية الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي للربع الثالث من عام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين.