شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر لمدة 18ساعة بسبب إصلاح الخط الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن قطع المياه عن المدينة لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 وحتي الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 3/1/2024، نظراً لإجراء اعمال اصلاح تسريب في خط المياه GRP قطر 1100 مم الخارج من محطة المياه المغذي لقطاع كبير من المدينة مما يستدعي إجراء أعمال الصيانة وتركيب مواسير بطول 20 مترا.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم عودة المياه مجرد إنهاء أعمال الإصلاح ، مشددا علي ضرورة تدبير المواطنين احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة.