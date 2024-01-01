شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3175 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، في التعاملات الصباحية عند آخر مستوى للمعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا)، اليوم في مصر نحو 3175 جنيها للبيع، و 3150 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3628 جنيها للبيع، و3600 جنيه للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2628 جنيها للبيع، و2600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2117 جنيها للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر نحو 25400 جنيه، فيما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 111.6 ألف جنيه للبيع، و112.7 ألف جنيه للشراء.

وكان سعر جرام الذهب في مصر قد أنهى تعاملات العام الماضي 2023 على تراجع بنحو 15 جنيها.