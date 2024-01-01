شكرا لقرائتكم خبر عن 1.127 مليار ريال.. العملات المعدنية المتداولة في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر الماضي بنسبة 15.3%، مسجلة نحو 1.127 مليار ريال، مقارنة بنحو 978.213 مليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقارنة بـ1.120 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن أن فئة الـ 100 هللة تصدرت العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر الماضي مسجلة نحو 640.475 مليون ريال، مستحوذة على نحو 56.8 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة.

زيادة في فئة الـ 100 هللة

ارتفعت فئة الـ 100 هللة، على أساس شهري مقارنة بـ 635.761 مليون ريال في أكتوبر الماضي بنحو 0.7 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17.9%، مقابل 543.457 مليون ريال في شهر نوفمبر 2022.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ200 هللة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26.5% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر الماضي، مسجلة 299.341 مليون ريال، فيما ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 0.5 %، وعلى أساس سنوي بنسبة 16.1%.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على نحو 10.3 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر 2023، مسجلة 116.566 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.3 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.6%.

وأفادت النشرة بأن فئة الـ25 هللة جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على نحو 5.1 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر الماضي، مسجلة نحو 57.699 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.4 %، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 %.

فئة الـ 10 هللات

وذكرت النشرة أن فئة الـ10 هللات جاءت في المرتبة الخامسة بين العملات المعدنية مستحوذة على 0.8 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر 2023، مسجلة نحو 8.810 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.1 %، بينما سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.8%.

ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نحو 0.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في نوفمبر الماضي، مسجلة نحو 4.407 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.2 %، بينما ارتفعت بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ1 هللة جاءت في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.03 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، مسجلة نحو 387.406 ألف ريال، في نوفمبر الماضي، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.02%، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 % على أساس سنوي.