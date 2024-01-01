شكرا لقرائتكم خبر عن خبرية وخدمية.. الموضوعات الأكثر قراءة بقسم الاقتصاد في "اليوم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم قسم الاقتصاد في صحيفة "اليوم"، مجموعة من أهم المواد الاقتصادية، التي تنوعت بين الخبرية والخدمية التي تواكب اهتمامات القراء.

وتعرض "اليوم" المواد الأكثر قراءة على قسم الاقتصاد في صحيفة اليوم خلال العام 2023.



انخفاض أسعار الدجاج الطازج و«الفيليه».. وارتفاع «المجمد» في نوفمبر

كشفت نشرة هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج المحلي، والفيليه الصدور الطازج في شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع سعر الدجاج المجمد المحلي والمستورد.

إطلاق القسط الميسر للرواتب الأقل من 7 آلاف ريال لزيادة نسبة تملك السكن

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان برنامج القسط الميسر، الذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للمساهمة في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70% في عام 2030.

توقف طرح زيت الوقود من مصفاة الزور الكويتية.. اعرف السبب

كشفت مصادر تجارية، إن مصفاة الزور الكويتية التي افتُتحت في الآونة الأخيرة توقفت عن طرح عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت وسط إغلاق جزئي للمجمع.

إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة فبراير المقبل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.