شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يستهل 2024 بتجاوز 12 ألف نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، بداية عام 2024، على ارتفاع ليتجاوز 12 ألف نقطة، قبيل نهاية جلسة اليوم الإثنين.

وكان مؤشر تاسي قد أنهى تعاملات أمس الأحد آخر أيام 2023 على ارتفاع بنسبة 0.3%، مسجلا أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما، إذ حقق مكاسب بنحو 14.2%.

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ارتفاع مؤشر تاسي

قبل نصف ساعة من الإغلاق وصل مؤشر تاسي إلى 12037 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.6%، اليوم الإثنين، أولى أيام العام الجديد، فيما بلغت التداولات حتى الآن 6.059 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 233.617 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.259 تريليون ريال.

صعود أسهم 138 شركة

ارتفعت أسهم 138 شركة في تداولات اليوم وقبل الإغلاق، فيما انخفضت 74 فقط، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.