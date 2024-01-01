شركة أرامكو تعلن عن رفع أسعار الديزل لشهر يناير 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم الأحد، المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز في المملكة.

ورفعت “أرامكو” سعر الديزل من 75 هللة للتر الواحد، إلى 1.15 ريال للتر الواحد، لكنها أبقت على أسعار باقي المشتقات دون زيادة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ”أرامكو” جاءت الأسعار لشهر يناير 2024 كالتالي:

بنزين 91 بسعر 2.18 ريال، وبنزين 95 بسعر 2.33 ريال، والديزل بسعر 1.15 ريال، كما وصل سعر غاز البترول المسال إلى 0.95 ريال، والكيروسين بسعر 0.93 ريال.