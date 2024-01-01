شكرا لقرائتكم خبر عن بأيدي كفاءات بترولية مصرية..كل ما تريد معرفته عن مشروع توسعات ميدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع توسعات ميدور من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قائلا "سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ان ماتحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو مانجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة و السلامة والكفاءة .

وأشار الملا، إلى أن تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة ، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية و باستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات .

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية

1-الانتهاء من دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل التجريبي مؤخرا ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لانتاج السولار بالمواصفات الأوروبية .

2-Euro5 اضافة إلى تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات .

3- الأعمال الجارية في باقي الوحدات من أجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي وفقا للبرنامج الزمني المستهدف حيث يساهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور إلى160 الف برميل يوميا بزيادة نسبتها 60% ..

4-ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية ٧ر٢ مليار دولار منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل الي ٣ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الاوروبية ، والبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات و البوتاجاز و الكبريت .

5- يشهد مشروع التوسعات منظومة عمل بترولية متكاملة لتنفيذه وتشغيله و صيانته وامداده بمقومات الانتاج من خلال الشركات البترولية المصرية ، حيث شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت و انبي بالتعاون مع المقاول العام شركة تكنيب العالمية ، و تشارك في منظومة عمله بالتعاون مع ميدور كل من شركات ايبروم وبترومنت و صان مصر وميدتاب و جاسكو وعدد من الشركات البترولية .