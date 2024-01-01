شكرا لقرائتكم خبر عن جابكو: وضع البئر الأولى من حقل شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة بترول خليج السويس( جابكو ) في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس علي خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد ، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروةالمعدنية من اجل زيادة انتاج البترول الخام و الاسراع بتنمية الحقول المكتشفة والإستغلال الامثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطورات تنفيذ خطة الإنتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا مع المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو، حيث تستهدف المرحلة الاولي من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول علي خريطة الانتاج بمعدل 2500 برميل يومياً، وجار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجدداً الي 12 الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم بإجمالي استثمارات 125 ملايين دولار.



