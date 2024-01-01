شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أملاك للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أملاك العالمية للتمويل عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 04/06/2024م وتنتهي في 03/06/2027م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شروط الترشح تتضمن: أن يتوفر في المرشح شروط ومعايير العضوية حسب التفصيل الوارد في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.

متطلبات الترشح

أضافت أن متطلبات الترشح هي: طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس، وتعريف بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة أو أنشطة المؤسسات المالية.

وأشارت إلى أن من ضمن المتطلبات: بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضواً في مجالس إدارتها، وملخص بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

وأفادت بأن من ضمن المتطلبات: توضيح لأي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم الشركة، أو بأحد مراجعيه الخارجيين، وبيان بالعقود والصفقات القائمة مع الشركة أو أي مصالح له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وذكرت الشركة أن المتطلبات تشمل: إرفاق صورة من جواز السفر والهوية الوطنية للسعوديين وصورة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين، وتعبئة وتوقيع نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي وإرفاقه مع طلب الترشيح، على أن يرسل النموذج بصيغة (WORD) و (PDF) ويمكن الحصول على النموذج من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الالكتروني.

ولفتت إلى أن المتطلبات تتضمن: تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3 ) الصادر من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

ووفقا للشركة تشمل المتطلبات: تعبئة نموذجي الاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي وحسب تعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقهما مع طلب الترشيح، ونسخة من الشهادات الأكاديمية الرسمية، وأي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة لاحقاً.