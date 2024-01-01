شكرا لقرائتكم خبر عن 11 % ارتفاعا في العملات الورقية المتداولة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع العملات الورقية المتداولة بنسبة 10.9 %، مسجلة نحو 189.313 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ170.682 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5%، مقارنة بـ186.494 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت النشرة أن فئة الـ 500 ريال استحوذت على نصيب الأسد من العملات الورقية المتداولة بنسبة 84%، مسجلة 159.220 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ141.070 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و156.798 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

فئة الـ 100 ريال

جاء في المرتبة الثانية فئة الـ 100 ريال بقيمة 21.952 مليار ريال، مستحوذة على 11.6 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ21.330 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و21.516 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ 50 ريالا جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على 2.7 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في نوفمبر الماضي، مسجلة نحو 5.149 مليار ريال، مقارنة بـ5.564 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و5.173 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وجاءت فئة الـ 10 ريالات في المرتبة الرابعة بقيمة 1.565 مليار ريال مستحوذة على نحو 0.8 %، مقارنة بـ1565 مليار ريال في أكتوبر من عام 2023، و1.443 مليار ريال في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ 5 ريالات جاءت في المرتبة الأخيرة، مستحوذة على نحو 0.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة مسجلة نحو 1.431 مليار ريال، مقارنة بـ 1.273 مليار ريال في شهر نوفمبر من العام الماضي و1.440 مليار ريال في أكتوبر من العام الحالي.