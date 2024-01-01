شكرا لقرائتكم خبر عن «قروض الأفراد» تستحوذ على 1.240 تريليون ريال من الائتمان المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تصدر نشاط قروض الأفراد، الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) استحوذ نشاط قروض الأفراد على 1.240 تريليون ريال، في نوفمبر الماضي، بنسبة 48% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، مرتفعا بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، و0.7% على أساس شهري.

الأنشطة العقارية

وفقا للنشرة جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية من الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي، مسجلا 248.282 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مستحوذا على 9.6% من إجمالي الائتمان المصرفي، بزيادة على أساس سنوي قدرها 17.8%، و1%، على أساس شهري.

وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية، مستحوذا على نسبة 7% من الإجمالي، إذ سجل نحو 182.247 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 7.4%، وبانخفاض 0.9% على أساس شهري.

وذكرت النشرة، أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية، مسجلا 171.233 مليار ريال، بانخفاض على أساس سنوي قدره 1.6%، وبارتفاع 0.5% على أساس شهري.

وجاء في المرتبة الخامسة نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه مسجلة 139.777 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 27.1%، و3.8% على أساس شهري، تلاه نشاط التشييد الذي سجل 127.545 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 15.7%، و0.8% على أساس سنوي وشهري على التوالي.

أنشطة التأمين

وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 107.507 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 89.402 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و106.710 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط النقل والتخزين 47.724 مليار ريال، فيما سجل نشاط التعدين والمناجم 43.998 مليار ريال، مسجلا انخفاضا على أساس شهري بنسبة 0.4%، فيما ارتفع بنسبة على 19.8 % أساس سنوي.

وذكرت النشرة أن أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حصلت على 40.468 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 37.847 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و40.046 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023.

وحصلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم على 32.988 مليار ريال، بينما حصل نشاط المعلومات والاتصالات على 23.636 مليار ريال من الائتمان المصرفي.

وسجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي ائتمانا مصرفيا يقدر بنحو 19.706 مليار ريال في نوفمبر، بينما بلغ الائتمان المصرفي للزراعة والغابات وصيد الأسماك نحو 11.923 مليار ريال.

وأفادت النشرة بأن نشاط التعليم حصل على ائتمان مصرفي قدره 6.188 مليار ريال، فيما حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 5.427 مليار ريال في نوفمبر الماضي.