شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شركات بالبورصة وزعت 1.3 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت 8 شركات بالبورصة المصرية، 1.3 مليار جنيه توزيعات نقدية خلال شهر ديسمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الأرباح الموزعة إلى 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023.

وصرفت شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات كوبونات نقدية بقيمة 0.09 جنيه، 5 جنيهات، 0.05 جنيه، 3.63 جنيه، 1.396 جنيه، 5 جنيهات، 7.25 جنيه، 0.08 جنيه، على التوالي.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.