شكرا لقرائتكم خبر وزارة النقل تطلق مركز خدمة المستفيدين لتسريع حل الطلبات العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مركز خدمة المستفيدين (19955)، الذي يهدف إلى استقبال الاستفسارات والمقترحات، ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي يتم تصعيدها من مراكز خدمات المستفيدين بقطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي مركز خدمة المستفيدين لتحسين سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل الفعال، والتنسيق بين قطاعات المنظومة ومستفيديها، إذ يعمل على استقبال الطلبات طوال أيام الأسبوع، من الـ8 صباحا وحتى الـ5 مساء، ويتم العمل على تسجيل طلبات المستفيدين التي لم يتم حلها من قطاعات المنظومة خلال 10 أيام، إذ يعمل المركز على رفع الطلبات للجهة المعنية ومتابعة حالتها، والتأكد من حلها ومعالجتها بشكل نهائي.

وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، إن المركز يهدف إلى خدمة الجمهور عبر التعاون بين جميع مراكز خدمة المستفيدين بقطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك التكامل في توحيد طرق وآليات العمل بينها، وليكون هذا المركز مرجعا أخيرا للبت في الطلبات التي لم يتم حلها مسبقا، إضافة إلى تمكين مستفيدي المنظومة من التواصل المباشر مع الوزارة لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم، وتمريرها للجهات والإدارات المختصة دون عناء البحث عن الجهة.

كما يستقبل المركز الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الموطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وتابع الحسن، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسعى إلى تحسين خدماتها بشكل مستمر، ورفع مستوى جودتها، عبر تدشين كثير من مراكز خدمة المستفيدين لكل قطاع من قطاعات المنظومة، وآخرها مركز خدمة مستفيدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

كما أن أداء هذه المراكز تحظى بمتابعة واهتمام أصحاب المعالي وقادة قطاعات المنظومة، وكذلك متابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وتوجيهاته.

مؤكدا تفعيل قنوات التواصل الالكترونية الأخرى لتكون قنوات رديفة وبديلة خارج أوقات العمل، أو في حال الرغبة في التعامل معها.