شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: ربط رقمي لشبكة المعاملات بنظام إدارة معلومات المختبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفد ممثل من المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكورية KOICA بمصر، والتي مثلها كل من Wankyu PARK ، نائب المدير الإقليمي للوكالة ورامي الحسيني، مدير الشراكات والاتصال بكويكا، و نهال سمير مسؤولة البرامج والاتصال بكويكا وإسماعيل عمرو مسؤول الملف الكوري بوزارة التعاون الدولي.

كما مثل الهيئة بالاجتماع، محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، دكتور: علاء الدين نجم الدين مدير عام الإدارة الإستراتيجية ومسؤول برامج المشروعات التنموية بالهيئةؤ وذلك لمناقشة برنامج عمل زيارة وفد الخبراء المعين من قبل الوكالة والمقرر حضوره للهيئة في الفترة من 7 حتى 18 يناير 2024، لإجراء الدراسة الميدانية لبدء مراحل تنفيذ خطة عمل مشروع الهيئة المقدم والخاص بتطبيق إدارة المخاطر المتكاملة بكافة مراحلها مع الربط الرقمي وميكنة إجراءات جميع معامل الهيئة بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) وكذلك إنشاء نظام التتبع والرقابة الداخلية للسلع الصناعية والغير غذائية.

وقد تناول الاجتماع مناقشة جدول ومهام زيارة وفد الخبراء وكذلك الخطوات التالية للإعداد لمراحل تنفيذ المشروع والتي ستتضمن إعداد المتطلبات الفنية للتنفيذ من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية والغير غذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال. حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيبا وتقدما في تطبيق تلك المنظومة.

والجدير بالذكر أن الوكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) قد وافقت على مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة في شهر أغسطس الماضي. حيث تم وضع مقترح المشروع المقدم من الهيئة ضمن أولويات الوكالة الكورية فى برامج تمويل المشروعات التنموية حيث سيتم تنفيذ مشروع الهيئة على ثلاث مراحل في الفترة بدءاً من عام 2025 حتى 2029 بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 350 مليون جنيه مصري.

وسيحقق المشروع تنفيذ خطة عمل لتطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر الحدودية لواردات السلع الصناعية والغير غذائية بكافة مراحلها لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، بالتزامن مع تنفيذ مرحلة ميكنة وإجراء الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) من خلال نظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتفعيل تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لربطها بنظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.