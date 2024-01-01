اتفاق بين «مكين» و«رولز رويس باور سيستمز» لتصنيع محركات MTU في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة دسر، اتفاقية ترخيص إطارية مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس العالمية، وذلك لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات عالية السرعة ومجموعة المولدات الكهربائية تحت العلامة التجارية (mtu) في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية إنجازا مهما في مسيرة التنمية الصناعية لقطاعات توليد الطاقة للتطبيقات البحرية وتوليد الطاقة خارج نطاق الشبكة التي تشهد نموا كبيرا في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مكين، محمد الشمري، أن هذه الشراكة مع شركة عالمية تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الإسهام في توفير فرص العمل، وتطوير المعرفة التقنية، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وتعزيز الممارسات المستدامة، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لتطوير سلاسل التوريد المحلية، مشيرا إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يدعم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جانبه، عد رئيس حلول الطاقة المتنقلة والمستدامة في شركة رولز رويس باور سيستمز، أندرياس جورتز هذه الشراكة فرصة كبيرة لتوسيع أنشطة وحدة أعمال نظم الطاقة في المملكة العربية السعودية، بفضل التزام شركة مكين في تعزيز برامج توطين الصناعة والخدمات، سواء في مجال إنتاج المحركات أو مجموعة المولدات الكهربائية أو تقديم الخدمات ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة في المملكة للمساعدة في توفير منتجات تحت العلامة التجارية (mtu) إلى القطاعات البحرية المحلية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة العالمية، وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة مكين، عبدالله الغامدي، أن هذه الشراكة مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس؛ تهدف إلى توفير أحدث الحلول لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في قطاعات النفط والغاز والبحرية وغيرها، إلى جانب تعزيز التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن شركة مكين تعمل حاليا على بناء منشآتها وتدريب موظفيها لتحقيق معايير الجودة العالية المتوقعة من الشركة.

تصنيع محركات «MTU»في المملكة

اتفاقية ترخيص إطارية بين:

الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)

وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس العالمية

الاتفاق يتضمن:

تصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات عالية السرعة ومجموعة المولدات الكهربائية تحت العلامة التجارية (mtu) في المملكة.

إيجابيات الاتفاقية:

توفير فرص العمل.

تطوير المعرفة التقنية.

تقليل الاعتماد على الواردات.

تعزيز الممارسات المستدامة.

تطوير سلاسل التوريد المحلية.

شركة (مكين)

هي مشروع مشترك بين: