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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل نظمت ورشة عمل لشركائها من القطاعين العام والخاص في مدينة جدة، بهدف التعريف بأهم ما تتضمنه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1445/1/14، وذلك تزامنا مع بدء سريان أحكام اللائحة. وتأتي اللائحة بهدف تعزيز الحماية والاستدامة لخدمات النقل العام والمساهمة في رفع جودة وكفاءة هذه الخدمات، والارتقاء بالأداء التشغيلي لهذه الخدمات وهذا القطاع الحيوي، امتدادًا لجهود الهيئة العامة للنقل ودورها في تطوير أنشطة النقل وتحسين تجربة المستفيدين لتتميز هذه الخدمات بأعلى معايير السلامة والأمان تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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