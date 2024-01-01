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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من العام 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات الرسمية الحكومية في الأردن، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقادت قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك والصناعات التعدينية، هذه الزيادة.