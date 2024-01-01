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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية أنهت تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، بتكلفة مالية بلغت 24 مليون ريال.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن المشروع المنفذ بمحافظة المظيلف تضمن تنفيذ شبكة مياه بأطوال تجاوزت (218,776) مترا طوليا بأقطار مختلفة، وذلك لدعم المنظومة المائية في محافظة المظيلف والقرى المجاورة لها.

وبينت أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة بالمحافظة، وهي: (الجهو، والزرابية، والملاوحة، وأبوعودين، والمطالقة، والكراميح، وحمادة، والمظيلف قطاع 1 و2 و3، والبحرة والعدل، والنجيعات، والعوامرة، والسنانية، والمكبب، وسلم الدنان، والشغز، والقائم، والشعيرة، والوطاة، والقضب).

وأبانت أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير، وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها في محافظة المظيلف بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الالكتروني.