شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال شهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 138.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 10.4 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 78.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 4 مليارات جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 11 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 29.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 123.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 338 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 24.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 158.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 61.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.