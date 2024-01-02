شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية.. منافسة شرسة بين "بي.وي.دي" الصينية و"تسلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية "بي.وي.دي" بيع حوالي 526.4 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار في نهاية العام، باعت الشركة خلال ديسمبر الماضي 340178 سيارة كهربائية وهجين منها، 190754 سيارة كهربائية كليا.

السيارات الكهربائية الصينية

وبخصوص إجمالي مبيعات بي.واي.دي بلغت خلال العام الماضي ككل 3.01 مليون سيارة.

وستعرف بي.واي.دي خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت باعت خلال الربع الأخير من العام الماضي عددا كافيا من السيارات الكهربائية.

توقعات مبيعات تسلا

ويُنتظر ليرى هل تفوق على تسلا في المبيعات ربع السنوية لأول مرة، بحيث تصبح أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم.

ويتوقع محللون يتابعون تسلا أن تعلن بيع 483.2 ألف سيارة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كانت تسلا خفضت أسعار سياراتها في كل من الولايات المتحدة والصين، منذ أن بدأت حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية في أواخر 2022 ثم خلال 2023.