شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمد على الدفاية الكهربائية بدلا من التكييف لخفض فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج البعض احيانا للحصوا على تدفئه خاصة فى الأيام التى تشهد انخفاض شديد فى درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء وهو ما يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لذلك ينصح دائما بالاعتماد على الدفاية الكهربائية وخاصة من النوع الذى يعتمد على شعلة و الابتعاد عن تشغيل تكييف الهواء على وضع الساخن نتيجة استهلاكه كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

حيث تحتوى الدفاية الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.

وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد في ترشيد استهلاك الدفاية :

1- عدم ضبط الدفاية على درجة حرارة مرتفعة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء علاوة على أنها تهدد سلامة المواطنين.

2- التأكد من غلق جميع النوافذ و الابواب يتسبب فى تسرب الهواء الساخن وبالتالى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.