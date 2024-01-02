شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في مستهل تعاملات العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط 1% يوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع، إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3% إلى 78.07 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتًا أو 1.2%.

وتزايدت مخاطر تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا مطلع الأسبوع، ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط.

موسم ذروة الطلب

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي: "قد يتأثر سعر النفط بتاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير.

وأضاف، أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.

توقعات المستثمرين

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد، أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت ببفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.

ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء، نموًا الشهر الماضي، على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بشهر نوفمبر.