شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من تحويل "الممارسات" إلى عدادات كودية يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، بدأت شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ خطة إلغاء التعامل بنظام الممارسة و تركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي بشكل اجبارى لهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من تحويل الممارسات إلى عدادات كودية بالكامل يونيو المقبل ، لافتا إلى أن هناك عدد من المخالفين و سارقي التيار الكهربائي لم يبادروا بتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى الآن لاستغلال إمكانية التلاعب فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها الغير معبرة عن الاستهلاك الفعلى.

وأوضح المصدر، أن جميع شركات التوزيع بدأت فى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة و تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب السرقات.