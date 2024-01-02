شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار نمو قطاع التصنيع في الصين بنهاية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين مع نهاية العام الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين بنسبة طفيفة خلال ديسمبر الماضي إلى 50.8 نقطة مقابل 50.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

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يذكر أن قراءةالمؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءةأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل نمو ناتج القطاع والطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي. في المقابل تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف للشهر الرابع على التوالي.

علاوة على ذلك تراجعت درجة التفاؤل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقال محللون: إنه مازالت هناك فرصة لتعديل السياسات المالية والنقدية في الصين خلال العام الحالي، فيما يجب تعزيز وتيرة التوظيف في الصين لتخفيف الضغوط على سوق الوظائف وتحسين مستوى معيشة الشعب، ودعم الثقة في نمو السوق على المدى الطويل".