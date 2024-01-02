“النفط” يستهل العام الجديد بارتفاع 1 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استهلت أسعار النفط العام الجديد 2024، بارتفاع وصلت نسبته اليوم (الثلاثاء) 1%، مع توقعات بتأثر محتمل للإمدادات.

ووصل خام برنت إلى 78.07 دولار للبرميل محققاً ارتفاعاً بقيمة 1.03 أي ما يعادل 1.3%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بقيمة 88 سنتاً بنسبة 1.2% ليصل إلى 72.53 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل أسعار النفط انخفاضاً بنهاية عام 2023، حيث تراجع خام برنت بنسبة 3%، محققاً أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضي.