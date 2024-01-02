شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 219.3 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق أمس الإثنين، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا)، 219.33 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في السعودية 250.55 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 229.67 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية 187.91 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 146.15 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 125.27 ريال.

وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 7792 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1754 ريالا.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 250.548 ألف ريال.