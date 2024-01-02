شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر عند 3195 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرار في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق أمس الإثنين، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3195 جنيها للبيع، و3165 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 36515 جنيه للبيع، و3617.25 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 3347.25 جنيه للبيع، و3315.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 2738.5 جنيه للبيع، و2712.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2130 جنيها للبيع، و2110 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 1825.75 جنيه للبيع، و1808.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 25560 جنيها للبيع، و25320 جنيها للشراء، بينما سجل سعر أوقية الذهب عالميا 2066 دولارا.